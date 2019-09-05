英國脫歐Ｑ＆Ａ︰提前大選最終能否成事？

英國國會周三（4日）先後否決由在野工黨提出的阻止硬脫歐議案，及首相約翰遜提出的提早大選議案。約翰遜連續兩度受創，工黨揚言在阻止硬脫歐議案未在上議院通過前，不會同意解散國會提前大選。英國脫歐前景持續未明，英媒分析當前局勢及未來會發生情況。

問︰為何工黨和其他反對黨不支持提前大選？

答︰他們並非反對提前大選本身，而是希望在阻止硬脫歐議案最快於下周一（9日）在上議院通過，並成為法律之後，才支持提前大選，以免約翰遜借解散國會，令議案無效。

問︰這是否代表下周一國會通過提前大選議案？

答︰不一定。不少工黨國會議員都認為以提前大選的未知結果，來決定是否硬脫歐，想法是十分瘋狂；他們相信郝爾杉當工黨領袖的話，約翰遜有可能於10月贏得選舉，廢除阻止硬脫歐法例，迫使英國於10月31日硬脫歐。反對黨或於休會前不再支持提前大選，令約翰遜無法於10月31日前舉行大選。能否通過提前大選主要視乎郝爾杉的取態。

問︰為何阻止提前大選這麼重要？

答︰這可迫令約翰遜嘗試跟歐盟再談判，若未有新協議則需要要求延遲脫歐3個月。反對派相信這會迫使約翰遜支持經微調後的前首相文翠珊脫歐方案，或舉行第二次公投。無論如何都會減少出院硬脫歐的機會。

問︰工黨會否在脫歐「解決」後，才支持大選？

答︰不一定。郝爾杉及其幕僚希望現在就舉行大選，因為他們有機會勝出入主唐寧街，他們認為這個目標更重要。他們亦認為即使輸掉大選，英國最終硬脫歐，並成製造亂局，工黨一樣有機會於未來的大選獲勝。

問︰有沒有其他預估不到的情況？

有。下議院議長白高漢可能會以提前大選議案早前已表決為由，而不批准再次表決。這亦是他早前拒絕文翠珊多次提交脫歐議案表決的理由。