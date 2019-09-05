25歲大胃王膺兩世界紀錄　勤運動保持型男身材

澳洲一名25歲男子憑着30秒內鯨吞8件意大利酥皮美食，以及一分鐘內吃掉6件果醬冬甩兩項「大食」創舉，榮登兩項2020年健力士世界紀錄大全。該大胃王雖然「食力」驚人，但仍能擁有一副健美身材，他日前受訪大談競食和保持身形的心得。

來自悉尼的滑浪教練弗里曼（Jesse Freeman）平時熱愛健身，但對於美食從不抗拒，認為可以令他有更多能量做運動。2017年，他開始挑戰競食比賽，首項完成的是吃掉世界最大分量的英式早餐的創舉，該份早餐重達5.2公斤。

去年2月弗里曼再下一城，在6個競食比賽中吃掉共3萬卡路里熱量的食物；同年6月，他與兩名大食同好組隊，一起吃掉共6萬卡路里熱量的食物，包括含9000卡路里的奶昔、一件如12歲小童身形般大的漢堡扒等。

弗里曼又談及大食心得，指雖然屢創佳績，但不忘勤運動保持身形和健康，尤其是在接受大食挑戰前，會做一些輕盈的健身活動，讓自己肚餓和胃部放鬆，不會有太大壓力。弗里曼又指，每次身體檢查時，醫生都對他吃那麼多仍能這麼健康感到驚奇。