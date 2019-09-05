新聞背後：近年鐵路事故頻生　「裂」車惹關注

橫濱海岸線一列自動駕駛的列車，早前失控撞欄。（互聯網）

日本橫濱市神奈川區周四（5日）有列車與貨車相撞，釀成數十人死傷。該國近年發生不少鐵路事故，包括脫軌、失控撞車等，但大多都沒有人命傷亡。另外，轉向架出現裂痕後仍繼續行駛的事故，更特別受到公眾關注。

● 日本近年較嚴重列車事故

2017年12月11日：山陽新幹線一列「希望號」列車由博多開往東京途中，轉向架出現裂痕，但駛至名古屋時才發現並決定停駛，首次被當局列為「重大事故」。

2018年1月12日：JR神戶線一列普通列車在兵庫縣寶殿站附近的平交道，撞死一名過路期間甩轆受困的輪椅老婦。

2019年6月1日：橫濱海岸線一列自動駕駛的列車，在新杉田站上落客期間，因線路故障突然前後暴走，最後撞上前方的防撞欄，14人受傷。

2019年8月23日：南海電鐵一列特急列車的轉向架出現裂縫，車長發現傳出怪聲後通報上頭，但最終仍讓列車繼續行駛逾250公里，多次來往機場。

2019年8月29日：橫濱市營地鐵藍線一列列車在踊場站掉頭期間，疑因司機打瞌睡，超前原來停車位置29米並撞上牆壁，司機受傷。