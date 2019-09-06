上任後連連受挫　約翰遜：寧死也不願延遲脫歐

英國首相約翰遜周四（5日）在一次演說中表示，他必定不會要求歐盟延遲脫歐限期，強調寧願「死在溝渠」也不輝做這些事。而在演說中，站在約翰遜後面的一名女警一度懷疑暈倒。

約翰遜在英格蘭北部韋克菲爾德（Wakefield）的警察學院發表演說，他說：「我們必須於10月31日脫離歐盟。」而當他被問到是否能對國民承諾不會前往布魯塞爾要求再延後脫歐，他說：「是的，我可以。我寧願倒斃在坑渠中。」

下議院周三（4日）通過議案阻止無協議硬脫歐，約翰遜提出提前大選的動議又隨即被否決。約翰遜政府已揚言下周將再度提出動議，希望提前大選，打破脫歐形成的政治僵局。

而在演說中出現了令人擔心的一幕，約翰遜發表演說期間，一名站在他身後的女學警明顯不適，約翰遜曾轉身問候她，但之後雖然她不適至慢慢地暈倒在地，約翰遜卻絲毫沒有停止演說的意圖，繼續喋喋不休，那名女學警直到他完成演說時才爬起身。約翰遜的舉動惹來在野工黨批評，影子內閣內政大臣艾德雅說：「他看見整個過程然候他置之不理，可見他是個怎樣的人，也顯示出他有多關注警隊。」