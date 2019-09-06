新澤西州和峇里島　分別發現罕見雙頭蛇

美國和印尼在上月底分別發現罕見的雙頭蛇，其中在美國新澤西州，兩名環保顧問機構職員發現一條雙頭木紋響尾蛇，最後該機構決定將牠「撫養成人」。不過在印尼峇里島發現的雙頭蛇就在野外「逃去無蹤」。

在新澤西州伯靈頓縣，兩名任職環保顧問機構的職員在公司附近一個蛇的巢穴內發現這條罕見的蛇，他們表示上月底有一條木紋響尾蛇在那兒生下小蛇，當中有一條是雙頭蛇。該機構行政總裁扎帕洛爾蒂（Bob Zappalorti）表示這條蛇有兩個腦袋，而且兩個頭的活動獨立於彼此。他相信這是新澤西州有史以來發現的第一條雙頭蛇，不過由於牠在移動時很容易被障礙物卡住頭部，成為其他動物獵物的機會很高，因此難以在野外生活。這個環保顧問機構已決定照顧這條目前長約8吋至10吋的雙頭蛇。

木紋響尾蛇是卵胎生動物，和大部分蛇不同，木紋響尾蛇會在體內產卵並孵化幼蛇，然後將幼蛇排出體外。

雖說雙頭蛇難以在野外存活，但無獨有偶，同樣在8月底就有人在野外發現雙頭蛇，不過地點就是在印尼峇里島。一名當地居民說：「我下班後將電單車泊在一條蛇旁邊，但當我看清楚一點，就發現原來牠有兩個頭，令我非常驚訝。」這條雙頭蛇相信出生不久，當時更有一群小孩圍觀。暫時未知這條蛇是甚麼品種，以及牠是否毒蛇。