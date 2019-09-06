以巴問題特使辭職　特朗普和平方案或石沉大海

美國總統特朗普的中東問題特使格林布拉特周四（5日）宣布辭職，他據稱是特朗普政府中東和平方案的主要策劃者，一直和特朗普女婿、白宮高級顧問庫斯納合作。方案未公開便拒絕的巴勒斯坦人則形容他的辭職代表「承認失敗」。

和庫斯納在中東問題上共同工作了兩年半的格林布拉特發表聲明，強調他的計劃是「為和平建立的視野」。庫斯納則讚揚他是「受到整個中東地區領袖尊重和信任的人」。政府高級官員透露，預料格林布拉特會花大部分時間陪伴家人，而他和特朗普屬於「好來好去」，特朗普依然信任他。

然而格林布拉特的離職只會更引來外界猜測，特朗普試圖改變美國以往對以巴問題政策，最後可能失敗告終。有專家甚至大膽估計，這份方案在明年總統大選前都不會公開，如果到時特朗普落敗，方案只會石沉大海。

巴勒斯坦一直指有關方案一面倒偏幫以色列，更認為格林布拉特「為史上最強硬和最極端的以色列政府辯護」。巴勒斯坦高級官員說：「沒有人認為格林布拉特中立或公平。他完全地沒有擁護和平，而是承諾證明以色列所有違規行為都是對的。因此巴勒斯坦人都認為格林布拉特離開是好事。」