遊艇擱淺西澳島礁　警檢1噸毒品市值53.4億港元

澳洲阿布羅柳群島日前有一艘可疑遊艇擱淺於礁石，西澳省警方周一（2日）接到市民報案後採取行動，結果檢獲逾1噸毒品，包括可卡因、冰毒、搖頭丸，市值逾10億澳元（約53.4億港元）。警員拘捕一名英國籍男子及一名法國籍男子，他們周四（5日）提堂，還押至月中再出庭。

警方表示，一名漁於當日下午約4時在斯蒂克島附近礁石，發現一艘長約15米、名叫「Zero」的遊艇擱淺，船上人士有可疑活動，於是向警方報案。警方接報後展開海、空搜索，發現遊艇已被棄置，其後發現2名男子試圖匿藏於伯頓島。警方監視二人期間，他們嘗試用物件掩藏毒品及自己。

警方相信涉事男子利用小艇，運載以海草掩蓋、40個裝有大批毒品的袋到伯頓島，被捕的51歲法國男子迪森塔（Antonie Dicenta）及34歲英國男子帕爾默（Graham Kurt Palmer），各被控輸入商業分量的受管制藥物，還押至9月20日在珀斯法院出庭。警方於周三（4日）晚用貨車載走船上的證物，並於周四（5日）早上拖走遊艇，待進一步搜證。

西澳省警方指，今次檢獲的毒品數量非常龐大，正與聯邦警察、邊防局、美國及英國執法部門等合作調查，目前未知毒品源頭及目的地，但相信如果沒有攔截該批毒品，最終可能流入西澳省及澳洲全境。