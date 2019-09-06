圖帶男嬰離境機場就逮　美婦被控販賣人口

一名美國女子周三（4日）打算從菲律賓將一名只有6天大的嬰兒，乘飛機走私回美國，結果於機場被發現及拘捕。檢察部門翌日起訴她販賣人口，一旦定罪，可被判入獄終身監禁。

菲律賓國家調查局（NBI）指，涉事42歲女子塔爾博特（Jennifer Talbot）把男嬰藏在隨身斜孭袋，在沒有嬰兒監護權文件、護照及登機證的情況下，順利通過首都馬尼拉國際機場的安檢進入登機閘口，打算乘達美航空航班返美。最終閘口的航空公司職員揭發事件並通報當局。

警方證實，男嬰生母為南部達沃巿婦人杜拉普（Maricris Dulap），她希望將男嬰交予他人領養。塔爾博特曾出示一張宣誓書，指杜拉普同意讓男嬰前往美國，但沒有杜拉普的簽名。當局指杜拉普在達沃巿將男嬰交給塔爾博特，但未知疑犯如何將男嬰帶離達沃前往馬尼拉，因為外國人將嬰兒帶離城巿需要申報清關。涉事男嬰目前在兒童福利設施受照料。

據指，塔爾博特來自猶他州，在鹽湖城巿郊擁有物業。NBI安排塔爾博特穿上橙色囚衣見記者，期間她全程低頭，不時拭淚，她拒絕回應記者提問。她除被控販賣人口，亦涉嫌虐待兒童、拐帶及非法禁錮。美國駐當地大使館知悉事件，表示塔爾博特在美國沒有犯罪紀錄。