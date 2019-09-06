聯合國報告：北韓核武導彈計劃仍存　海上走私避制裁

聯合國安理會對北韓制裁委員會周四（5日）發布的報告指，雖然北韓於2017年後停止核試和試射洲際彈道導彈，但仍在發展核導計劃。同時，北韓亦通過海上走私以逃避制裁，並對全球金融機構和虛擬貨幣交易所等發動網絡攻擊，非法獲取20億美元（約156億港元）。

報告顯示，北韓寧邊鈾濃縮設施、平山的鈾精煉設施及開採場、九龍江疏通工作均仍在運轉，放射化學實驗室也出現活動迹象。其中，只有同期寧邊5兆瓦級核反應堆未出現運轉迹象。對北韓制裁委員又指，北韓近期多次試射飛行武器，顯示該國擁有固體燃料生產能力，能進行機動性的發射、甚至有能力突破彈道導彈防禦體系；而北韓當前目標是為研製遠程彈道導彈而開發固體燃料一級推進器。

此外，報告亦指，北韓為取得經濟利益，對全球金融機構與虛擬貨幣交易所等實施網絡攻擊；並透過海上非法接駁進口精煉油及出口煤炭。北韓亦涉嫌走私入口大量奢侈品，如豪華房車、逾10萬瓶、總值約4萬美金的伏特加等。按安理會制裁北韓的相關規定，北韓被全面禁止出口煤炭，奢侈品亦被禁止流入當地。

另外，南韓《朝鮮日報》北韓利用總部設在中國的貿易公司網站，試圖對外出售坦克、火箭炮、導彈等；最近更將新型KN-06防空導彈定價為5100萬美元。但分析認為，該個銷售武器的虛假網站連登入程序也不需要，其真確性成疑。

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