新聞背後：掌權37年　穆加貝生平大事記

穆加貝曾因民族主義活動被下獄。（Getty Images圖片／美聯社圖片）

津巴布韋總統穆加貝周五（6日）逝世，終年95歲，以下為他的生平大事記：

●1924年2月21日：穆加貝在英國自治殖民地南羅得西亞首都索爾茲伯里西北的庫塔馬教區一個天主教家庭出生。

●1960年：穆加貝在國外就讀及擔任教師多年後返回羅得西亞，並加入國家民主黨（NPD）挑戰殖民統治。NPD於1961年被禁制後，他加入恩科莫的津巴布韋非洲人民聯盟（ZAPU），其後與其他異見分子創立相互競爭的津巴布韋非洲民族聯盟（ZANU）。

●1964-1974年：穆加貝因民族主義活動被下獄。出獄後，他接掌被禁的ZANU，與恩科莫的ZAPU一同展開對抗史密斯的白人政權的鬥爭。1972-1979年的戰事造成27000人死亡。

●1980年4月18日：於1965年單方面宣布由英國獨立的羅得西亞正式獨立，改名津巴布韋，穆加貝成為總理。

●1987年12月：穆加貝修訂憲法成為實權總統。

●2000年2月：目的在加強其權力的憲法改革被拒。穆加貝容許所謂獨立鬥爭退伍軍人入侵並接管白人擁有的農場，有4000多個農場被沒收。

●2008年3月：反對黨領袖茨萬吉拉伊在第一輪總統選舉中擊敗穆加貝，他放棄次輪角逐以遏止支持者面對的暴力浪潮。穆加貝在3月當選連任，2013年再次當選。

●2014年12月：穆加貝任命第二任妻子格蕾絲為執政黨「津巴布韋非洲民族聯盟——愛國陣線」（ZANU-PF）內勢力強大的婦女聯盟的主席，兼任中央委員會委員，成為繼承他的主要人選之一，並把潛在敵人由政府中清除。

●2017年11月15日：副總統姆南加古瓦被革職後，格蕾絲篤定將接替其年邁丈夫的職位。軍隊介入控制首都，穆加貝被軟禁。

●2017年11月21日：連日堅拒下台後穆加貝終於辭去總統職位，37年執政結束。

●2018年3月15日：穆加貝下台後首次受訪，強調他是因軍事政變下台，形容姆南加古瓦的上任是「非法和違憲」。

●2018年7月29日：穆加貝在首次沒參選的大選前夕舉辦記者會，表明不會投票予姆南加古瓦及自己創立的ZANU-PF，反之將投予多年來對手查米薩的政黨民主變革運動（MDC）。

●2019年4月：穆加貝赴新加坡一間醫院接受治療。

●2019年9月6日：穆加貝在新加坡一家醫院病逝，終年95歲。