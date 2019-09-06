習近平與默克爾會晤　談改革開放多邊貿易體制

中國國家主席習近平周五（6日）在北京與到訪的德國總理默克爾會晤。內地官媒報道，習近平在會面期間，談及改革開放和多邊貿易等議題。由於默克爾是香港反修例風波以來，首位訪華的重要西方國家領導人，外界普遍預期雙方在會面期間將談及香港局勢。

習近平在會上指出，中方擴大開放說到做到，隨着中國發展，市場會愈來愈大，且逐步由製造業開放向金融和服務業領域延伸，為德國乃至世界帶來更多新機遇。他又指，在維護多邊貿易體制的基本規則這一問題上，中歐利益是一致，中德作為世界主要經濟體和具有全球影響力的大國，應共同展現責任擔當，共同維護國際公平正義，捍衞自由貿易和多邊主義。

習近平又指，單邊主義、保護主義正威脅世界和平穩定，任何國家都不能獨善其身。中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作，攜手應對人類面臨的共同挑戰。雙方要堅持相互尊重、對話協商，尊重彼此發展道路，照顧各自核心利益，捍衛自由貿易和多邊主義，在氣候變化、對非合作等方面加強合作。

習近平強調，中國市場發展會越來越大，將給德國和世界各國帶來更多新機遇。雙方應保持開放前瞻意識，在自動駕駛、新能源汽車、智能制造、人工智能、數字化和5G等新興領域加強合作，共同培育和開拓未來市場。同時歡迎德方投資中方的金融及服務業。

默克爾表示，中國是德國最大貿易夥伴，兩國合作正沿著更好的方向發展。德國很高興能夠分享中國擴大開放政策成果，願繼續加大對華投資，拓展合作領域，促進人文交流。她指出，單邊主義、保護主義也給德國帶來不利影響。各方應致力於通過對話協商妥善解決分歧和摩擦。德方願本著多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調。德方願為歐中關系發展發揮建設性作用。 ​​​​