抗衡美國制裁　中國花2800億美元救伊朗

美國制裁伊朗之際，有指中國向伊朗的石油及燃氣行業投資2800億美元（約2.18萬億港元），以抗衡美國。有雜誌報道，投資是中伊於2016年達成的協議，伊朗外長扎里夫上月底在中國北京與中國國務委員兼外交部長王毅會面時敲定。

雜誌《石油經濟學家》報道上述消息，指該筆投資是中國及伊朗於2016年達成的4000億美元（約3.12萬億港元）協議的一部分。中伊雙方致力將中國企業違反美國制裁的壞影響減至最少。中國會用人民幣及從國際貿易中獲得的較弱外幣，如非洲國家貨幣與伊朗交易。

中國此後在購買伊朗石油、燃氣及石油產品時，會得到最少12%的優惠。而中國亦有營運、重啟伊朗燃氣及石油產品項目的優先權。伊朗允許中國派出5000名保安人員保護其在伊朗的投資項目。據指，伊朗擔心美國報復，因此未正式公布與中國的新投資協議。然而，一名隨扎里夫到北京的代表團成員洩露了該消息，伊朗國營傳媒亦有宣傳。

此外，有衞星圖片顯示，運載伊朗原油的油輪格雷斯一號（已改名為「Adrian Darya 1」）已到達位於敍利亞塔爾圖斯港的附近。該油輪一直被指違反美國制裁，將伊朗油運到敍利亞。而伊朗政府沒有確認該油輪是否已到敍利亞。美國周六（7日）指，也門對開的紅海海域有海事危機，但沒有解釋是何種危機。