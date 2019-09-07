藍鷹航空取消所有航班　或有4至5萬人受影響

法國第二大航空公司藍鷹航空周五（6日）宣布，自周六（7日）起取消所有航班。該公司稱正面臨嚴重經濟困難，已申請破產。法國傳媒估計，可能有4至5萬人因航班取消而受影響

藍鷹航空在官方網站上公布，該公司自所有機場出發的航班都會取消。官網已移除航班預訂的功能，藍鷹航空稱已另開一個網站處理賠償問題。法國交通運輸國務秘書透露，有數千人因航班取消而滯留在阿爾及利亞和馬里等地。政府正與藍鷹航空談判，以制定解決方法。

早前一份內部文件表示，藍鷹航空已申請破產，計劃在周末前停飛，希望找到收購者。而下周一（9日）是收購者投標的截止日期，藍鷹航空本來計劃在下周二（10）起暫停售票。藍鷹航空已向員工發聲明指：「公司的財務情況和營運困難令我們不能保證營運周五晚後的班次。」

藍鷹航空總裁伊夫林（Frantz Yvelin）被股東指責在過去兩年犯下策略性錯誤，他已於周三（4日）辭職。該公司的最大股東是中國海航集團，擁有48%股權。而藍鷹航空主要經營西歐和非洲北部之間的航線。

駐法國記者呂靜儀報道