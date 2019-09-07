陸克文批梅鐸旗下傳媒如政黨　與自由黨阻止工黨上台

澳洲工黨籍前總理陸克文周五（6日）於英國《衞報》撰文，點名批評新聞集團主席梅鐸壟斷澳洲傳媒業，其右傾立場令澳洲在經濟、氣候變化、抗衡中國等立場變得自滿，直指梅鐸旗下的不再是傳媒機構，而是有意識形態及經濟利益的政黨，成為執政自由黨的聯盟夥伴，盡一切辦法阻止工黨上台。

陸克文指出，梅鐸控制澳洲70%紙媒，壟斷情況現時蔓延至電視、電台及社交平台，又以「怪獸」形容梅鐸旗下傳媒，直指它們有深刻的右派思想，討厭進步派左翼及工黨。陸克文批評，梅鐸在他執政時以貪污、醜聞等打擊其管治，但沒有任何自由黨領袖有此經歷，而且情況愈來愈嚴重，梅鐸旗下傳媒於2007年大選報道是一半撐工黨一半撐自由黨，今年大選已變成全部反對工黨。

除了影響澳洲政治，陸克文亦指摘梅鐸影響美國及英國2003年出兵伊拉克、英國脫歐等，又質疑若沒有梅鐸的霍士新聞為美國總統特朗普加持，後者能否當選總統。陸克文續指，梅鐸掌握太多權力，沒人敢質疑他，導致澳洲成為沉默的國家，令國家瀰漫恐怖氛圍。陸克文指，有人認為只要梅鐸去世，事情就會完結，但他指梅鐸兒子拉克倫都是保守派。