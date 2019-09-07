強姦女兒7年致對方分裂2500個人格　獸父判囚45年

澳洲一名女子幼年隨家人由英國移民悉尼，但新生活帶來一生揮之不去的夢魘，她在7年內遭父親多次強姦，更患上多重人格障礙，分裂出2500個人格。涉事父親潛逃英國2年後，最近引渡回澳洲受審，案件周五（6日）在悉尼法院宣判，被告承認25項非禮、強姦未成年少女罪名，判囚45年，意味他將會在獄中終老。

案情指，74歲海恩斯（Richard Haynes）在1974年帶同一家五口，自英國移居至悉尼。他於1974年至81年期間，多次強姦當時年僅4歲的女兒熱尼（Jeni Haynes），直至她11歲時才收手。熱尼憶述，4歲時被迫觸摸父親的陽具，父親威脅她如敢不從，便會殺害母親、姊妹及寵物貓。她稱，父親強姦她時曾以手帕掩口，以免她發出哭叫聲；父親曾辱罵她是垃圾及可怕的生物，應該為可以與父親玩耍而感到高興。

在長年性侵虐待下，熱尼患上多重人格障礙，其中一個較激進的人格名為「肌肉」，攻擊及反抗海恩斯；「琳達」解釋虐待如何令她錯失就業機會；而「交響樂」則稱「爸爸的虐待是極端、暴力、不可避免、及危及生命的」。

除了心理創傷，熱尼的身體也飽受摧殘，她需依靠結腸造口袋生活，失去生育能力，下顎更裝有鈣化韌帶。令人髮指的是，熱尼並非唯一受害人，海恩斯亦以舉行生日儀式為名虐待其他女兒。

法官胡格特（Sarah Huggett）裁定海尼斯至少囚禁至2050年才可申請假釋，胡格特指他沒有精神問題，結論是他對女兒感到有性吸引力，並透過性虐脆弱的女兒，從中獲得一種變態的滿足感。到場旁聽的熱尼事後指生活此刻才開始，感到如釋重負，希望父親回到牢房後會為此哭泣，又指希望父親知道，自己在正義伸張前都不會離開。