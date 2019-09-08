特朗普取消與塔利班領袖秘密會面　和平協議告吹

有望終結18年衝突的阿富汗和平協議胎死腹中。由於塔利班武裝組織承認，上周四（5日）在首都喀布爾一次恐襲中，殺害了1名美軍士兵及11名平民，美國總統特朗普決定取消與阿國各方的秘密協商。已經抵達美國準備赴會的阿國總統艾哈邁德扎伊，與塔利班主要領袖空手而歸。

特朗普在社交網站上透露，阿國各方代表本已於上周六（7日）晚抵達美國，準備周日（8日）到大衛營和他秘密會面。但他話鋒一轉指出，由於塔利班殺害了美軍士兵及平民，所以他決定立即取消會面及暫停和談。他補充：「如果塔利班連在重要的和談期間停火都做不到，甚至殺害12名無辜人士，他們可能沒有能力達成有意義的協議。他們願意戰鬥多少個10年？」

美國和阿富汗政府官員其後證實，特朗普和艾哈邁德扎伊已先後在上周四和上周五，決定取消和延遲談判。艾哈邁德扎伊辦公室在聲明中指出，阿國政府一直認為只有塔利班停止殺害平民、承諾停火、並和政府面對面談判，才可以達成真正在和平。

美國國務卿蓬佩奧周日（8日）早上接受美媒訪問，表示美國在過去10天已殺死了逾1000名塔利班分子，揚言美國需要塔利班作出重大承諾才願意重啟談判；他又指特朗普尚未決定是否從阿富汗撤兵。塔利班則威脅美國若終止談判，將會比任何人蒙受更大損失，但認為美國會重回談判桌。

自美國2001年出兵推翻阿富汗塔利班政權以來，已有2400名美軍在當地陣亡，今年則已有16人被殺。一名西方國家官員以「悲劇」形容特朗普的聲明，認為恢復和平進程並不容易。他指出，如果一項接近簽署的和平協議，受到政治表演影響，會令鄰近的伊朗及俄羅斯對美國失去信任。

另一邊廂，中國外長王毅在巴基斯坦伊斯蘭堡，與巴國外長庫雷希及阿富汗外長拉巴尼展開三方對話。他們一致認為，阿富汗的外國駐軍應有序、負責任地撤出，保障局勢平穩過渡。中巴兩國期待，阿富汗政府盡快與塔利班達成和解，按照「阿人主導，阿人所有」原則，搭建對話框架及啟動內部談判，早日實現阿富汗的和平與重建。