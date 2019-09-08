多地市長禁用農藥　農業部斥影響食物生產

法國有多名市長下令禁止在部分管轄地區內私自使用農藥。（互聯網）

法國有十多名市長下令禁止在部分管轄地區內私自使用農藥，被農業部長纪堯姆（Didier Guillaume）警告可能威脅國家整體食物生產，民眾可能被迫到別處找食物。政府上周宣布開始就設立民居農藥緩衝區立法

西北部伊勒維萊納省朗古埃市長舒艾夫於5月宣布，在村鎮住屋和工作地點方圓150米禁止使用農藥，他指當國家無能時，市長有權自行採取行動保護居民受到農藥損害。舒艾夫表示，其村鎮已有數名兒童在尿液中發現過量草甘膦，認為政府未能及時處理問題。

雷恩行政法院上月底判處舒艾夫禁用農藥屬於越權，是非法行為。舒艾夫表示會上訴，他的主張獲其他十多名市長支持，南部埃羅省米爾萊鎮市長奧利亞本月3日加入禁用農藥行列。她是有資歷護士，強調要保護村內320名居民，防止殺草劑和其他東西污染食水。

2015年世界衛生組織公佈，殺草劑Monsanto's Roundup中的草甘膦（Glyphosate）可能致癌。儘管歐盟於2017年重新批准使用草甘膦多5年，法國計劃在2021年起停止使用。目前法國是最常用草甘膦的歐洲國家之一。

駐法國記者呂靜儀報道