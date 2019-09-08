不滿油價持續低迷　國王撤換能源部正副部長

沙特阿拉伯政府官媒周日（8日）表示，已罷免能源部長法利赫，國王薩勒曼委任王子阿卜杜勒阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman）接任。有指當局不滿油價持續低迷，希望推高油價。

沙特政府今次同時撤換能源部正副部長，新任能源部長阿卜杜勒阿齊茲為王儲穆罕默德‧薩勒曼的同父異母兄長，他自上世紀80年代加入石油部，與3名前任石油部長緊密合作，亦幾乎參加過所有OPEC會議。有分析指國王薩爾曼籍今次任命進一步加強家族權力，王儲兼任國防部長，權力極大，而薩爾曼另一兒子則擔任國防部副部長。

事實上，沙特政府早前在能源部外，設立工業和礦產資源部，另外又罷免法利赫在國營能源公司沙特阿美的主席職務，以削弱法利赫的權力。石油輸出國組織（OPEC）周四（12日）將舉行會議，預計討論應對全球供應過剩的戰略，或會限制生產以抬高價格。外界將關注阿卜杜勒阿齊茲會否改變沙特能源政策。

沙特阿美總市值2萬億美元（約15.6萬億港元），即將把5%股份上市，希望可集資1千億美元（約7.8千億港元）。惟近期油價回落，令投資者質疑是否估值過高。據悉是次集資為王儲穆罕默德‧薩勒曼的改革計劃，希望讓沙特經濟擺脫對石油的依賴。