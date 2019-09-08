千禧歲末滅門慘案　兇手遺關鍵證據仍逍遙法外19年

日本東京市世田谷區一名老婦在19年前的一個上午，惶恐報案稱女婿一家慘遭滅門，屋內4人慘死。即使兇手曾在現場長逗留10小時，使用屋內的電腦上網及吃雪糕，有意無意間於現場遺留下大量指紋、血漬、鞋印及個人物品，但一一未能轉化成破案關鍵。隨着時間過去，兇手仍逍遙法外，案件成為日本平成年代最受矚目的懸案之一，同時也是日本歷史上對犯人懸紅最高的案件，懸紅金額達2000萬日圓（約147萬港元）。

案發地點位於上祖師谷三丁目23番26號的一棟聯排別墅，屋主是時年44歲的宮澤幹男，他在一家英國公司擔任設計工作。而女屋主是宮澤泰子，兩人育有一對子女，分別是8歲女兒宮澤伊奈和6歲的兒子宮澤禮。而旁邊緊靠着幹男的岳母家，泰子會在母親家中開辦補習班。雖然兩幢住宅貌似相連，但實際上並不相連。

在2000年12月31日上午10點左右，泰子母親發現女兒沒有如常到來照顧自己，感覺不妥，久按女婿家的門鈴亦不得要領，於是取出後備鑰匙開門。甫一開門映入眼簾的是幹男的冰冷遺體，他穿着家居服倒斃在樓梯口，梯級上全是血漬。幹男頭部、頸部、胸部、手腕、腳部及臀部有數十處刺傷。左耳上的頭骨處，還嵌入3厘米長的柳葉刀刃，右手無名指被斬斷。

心知不妙的泰子母親跨過女婿的遺體，小心翼翼沿著樓梯向上走，赫然在二樓發現已遭勒斃的幹男幼子。泰子母親在三樓走廊靠近樓梯處發現泰子及外孫女伊奈的屍首，泰子伏在伊奈的身上，似在遇害前曾奮力保護女兒。泰子死狀恐怖，臉部因刺傷及挖傷而血肉模糊，早已看不清面容，喉嚨更被割斷，頸骨外露，頭和身體近乎斬甩。由於房間血腥味太重，泰子母親第一時間跌跌撞撞地離開現場。

從遺體的胃部檢驗結果顯示，4名死者均死於前一日晚上11時左右。警員在屋外窗戶的下方發現一連串鞋印，推斷兇手在屋外沿著鐵絲網，爬上別墅二樓廁所潛入屋內，先殺害幹男幼子，然後再察覺異常的幹男殺害，最後再把熟睡中的泰子及伊奈一併殺害。由屋內的鞋印和兇手曾用女性生理用品止血判斷，兇手擁有強健的體魄，可能受過軍事訓練。行兇後在現場逗留十多個小時，並留下大量證據和指紋，甚至將帶有自己汗漬和血漬的衣物，折疊整齊放在兇案現場，被視為對警方的挑釁。

泰子遇害前曾向幹男的父親透露，指有可疑人士在寓所附近出沒，鄰居則指現場曾傳出爭吵聲及打破硬物聲。有人認為這是一則高智商犯罪；亦有人認為這是兩個人以上的團夥作案。19年間警方每年都會重組案情但至今仍未破案，以及在宮澤一家忌日的那一天，負責的警員都會全體來到宮澤鞠躬謝罪。由於日本以2001年為21世紀的開始，有傳媒形容本案為「20世紀最後的懸案」。