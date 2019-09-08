世田谷滅門懸案疑點重重　遇害夫婦行為有異

宮澤一家遭滅門始末未解，（後左起）泰子及宮澤幹男，（前左起）幼子宮澤禮及長女伊奈。（互聯網）

日本踏入令和時代，然而多個平成未解決案件至今未能昭雪，其中「千禧最後懸案」更是曲折離奇，堪比懸疑小說。看似人口簡單的宮澤一家慘遭滅門之禍，19年來真兇仍未歸案。這件奇案除了兇手身份令人迷惑，殞命的戶主夫婦背景亦耐人尋味，謎團難有大白之日。

疑點一●「自我啟發課程」說

男戶主宮澤幹男畢業就職後，因患上精神衰弱而辭職休養，期間參加「自我啟發課程」試圖自愈。根據其東京大學校友表示，宮澤幹男自此與舊日同窗疏遠，夫婦其後在課堂邂逅後結婚，而妻子泰子曾稱兩人由講堂老師撮合。夫婦育有一子一女，但幼子患有先天性語言障礙是夫婦心病。泰子母親憶述，夫妻曾因讓子女參加講堂一事數次口角，近年未再出席課堂，但仍保留會員身份。

疑點二●「黑社會辣手迫走釘子戶」說

宮澤一家在地價高峰時買下住宅，惟事發時地價持續低迷，吸引政府展開「首都第54號線開發計劃」。當時被指最有希望成為新主幹道選址的，正是與宮澤家一牆之隔的「都立祖師谷公園」。但該處居民當時大多不願將房產賤價出售，事發後才大量遷走，現在僅剩宮澤家，因此有人質疑黑社會在拆遷項目中擔任的角色。

其實警方及媒體的透露或多或少都帶有死無對證的推測成分，惟有些事實無法磨滅，例如宮澤夫婦在事發1年前，突然在大門加裝雙重帶鏈門鎖，在治安良好的世田谷區猶顯突兀。

無巧不成書，當年日本一個以都市傳說為題的遊戲「女神轉生系列」，曾在僅東京有售的攻略中「預言」：「千年末，東京滅族之罪，雙生之童，血月當空，儀式再臨」，到底是否真如坊間臆測，宮澤一家或是慘成宗教儀式祭品？一切只能留待大家自行分曉。