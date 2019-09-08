颱風法茜正面吹襲東京　JR東日本取消列車服務

強颱風「法茜」周日（8日）晚間正面吹襲日本東京，最快翌日凌晨在東京附近登陸，將帶來破紀錄的狂風暴雨，氣象廳警告民眾提防大浪、洪水及山泥傾瀉。受風暴影響，JR東日本宣布暫停周一東京附近所有路線的列車服務，東海旅客鐵道亦取消逾50班連接東京至中西部的新幹線。

當地時間周日下午4時，法茜集結在伊豆大島南方170公里，以時速30公里往西北方向移動，最高風速為每小時216公里。來往東京灣的輪船，以及神奈川縣部分沿海高速公路已暫停運作；日本航空公司宣布取消東京出發的22班內陸航班，全日本航空公司亦宣布取消部分班機。靜岡市有8人不顧惡劣天氣衝浪，結果遭大浪捲走，消防部門出動2架直升機及派出救援員，成功救回8人，他們沒有生命危險。

另一方面，超強颱風「玲玲」上周六（7日）掠過南韓沿岸，導致房屋倒塌，全國逾16萬住戶停電，至少3人死亡。玲玲於當晚吹襲北韓，導致樹木、建築物倒塌及水浸，多條道路及鐵路停運，黃海南道約991.7公頃農田被水淹或雷擊。北韓中央電視台指玲玲導致人員傷亡，但沒有公布具體數字。