國際原子能機構派員抵伊朗　法重申願意再次對話

伊朗上周六（7日）第3度減少履行核協議，但稱仍會容許國際原子能機構（IAEA）監察國內核設施。IAEA周日（8日）派員抵達德黑蘭與伊朗官員會面，形容行程是雙方持續互動的一環，過程包括按照核協議的核查和監測。

IAEA代理總幹事費魯塔（Cornel Feruta）抵埗後與多個政府官員會面，包括原子能組織（AEOI）主席薩利希、外交部長扎里夫和伊朗最高國家安全委員會首長沙姆哈尼。伊朗稱費魯塔與官員討論了核計劃的透明度和監察議題。

以法國為首的歐洲國家曾與伊朗進行談判，希望伊朗能重新履行核協議。惟薩利希指出，歐盟本應填補實施協議期間出現的「空白」，但「不幸地他們無法做到」。法國周日再度重申，願意與伊朗對話，但「他們必需放棄這些動作（提煉濃縮鈾）」。

另一方面，曾擔任總檢察長7年的莫爾塔扎維（Saeed Mortazavi），10年前因在鎮壓示威行動中導致3名示威者死亡，前年被判囚2年。莫爾塔扎維周日因表現良好及再犯機會不大，服刑3分之2後獲提早釋放。