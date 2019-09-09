英航勞資談判破裂　機師罷工取消1500航班

英國航空的機師協會早前與資方談判破裂，約4000名機師周一（9日）起罷工48小時，不排除行動或延續至年尾。罷工導致逾1500班航班取消，影響約28萬名遊客，為英航百年歷史以來最大型機師罷工行動。

英航早前提出機師未來3年加薪11.5%方案，即機師年薪加至約20萬英鎊（約193萬港元），惟工會拒絕方案。工會秘書長斯特拉唐（Brian Strutton）稱公司賺取巨額利潤，機師過往曾減薪助公司渡過難關，現時只要求公平、合理的加薪及福利。他指，工會多次打開談判大門，今次罷工令英航損失慘重，雙方應重回談判桌。英媒對罷工表示極度遺憾，願無條件重啟談判。

罷工行動將於周一（9日）、周二（10日）及本月27日進行，單單是首兩日的行動已令英航損失8000萬英鎊（約7.7億港元），影響英國來回美國紐約、印度德里、香港、南非約翰內斯堡凡等地的航班。希思路機場及吉域機場周日（8日）因擔心沒有足夠機位，取消50個航班。

英航上周五（6日）警告，機師參與罷工或違反勞工合約，甚至威脅撤銷機師可以1折訂購英航全價機票福利3年。