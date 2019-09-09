IAEA查秘密核儲存庫　環境樣本發現鈾殘餘

以色列總理內塔尼亞胡早前指控，伊朗在德黑蘭有秘密核儲存庫。英媒周日（8日）披露，國際原子能機構（IAEA）從該儲存庫採集的環境樣本發現鈾的痕迹，組織已要求伊朗解釋，但對方未回應。

內塔尼亞胡去年在聯合國大會發表演說時，聲稱有證據顯示伊朗政府在德黑蘭擁有秘密核儲存庫，存放15公斤放射性物質，其後已移除。英媒早於今年4月已透露IAEA巡查儲存庫，並收集環境樣本分析，結果顯示有放射性物質殘餘。

英媒今次再引述2名外交官指，發現的殘餘物質是鈾，但不屬於高度濃縮，未到武器級程度。知情人士指，此情況可以有很多解釋，惟伊朗未向IAEA提供任何資訊，難以追查該物質的來源、是否鈾的殘餘物，以及是否2015年《伊朗核協議》簽署前或近日核活動的殘餘物。

以色列駐聯合國大使達能（Danny Danon）在Twitter證實，IAEA認證了以色列的說法，德黑蘭必須為此負責。內塔尼亞胡則在Facebook直播指IAEA正處理事件，周一（9日）會再交代。

IAEA代理總幹事費魯塔（Cornel Feruta）周日與伊朗原子能組織主席薩利希見面，商討伊朗核計劃。薩利安指，歐洲沒有履行核協議，所以伊朗有權逐步減少履行承諾。他續指，核協議應是雙向的，威脅若變成單向，會在適當時機再減少履行承諾。