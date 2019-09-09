不理調查任命親信為法務部長　文在寅向國民致歉

南韓總統文在寅親信、青瓦台前民政首席秘書曹國，被指成立基金逃稅及女兒違規入讀高麗大學，受到司法調查。國會聽證報告仍未公布之際，文在寅周一（9日）不理反對，宣布任命曹國為法務部部長，他就沒有聽取報告便作出任命向國民致歉，強調任命曹國是為了改革執法機關，兌現競選承諾。

青瓦台發言人高旼廷表示，文在寅批准任名3名正部級及3名副部級官員提案，曹國的任命已於周一凌晨零時生效，委任狀於下午頒發。崔起榮、李貞玉分別出任科學技術通信部部長及女性家庭部部長。

文在寅重申，曹國一直輔助他推動改革及取得成就，因此委以重任。他又指，需進一步保障執法機關的政治中立，鞏固作為國民機關的地位，改革工作應在法律框架內完成，不應受政治干預。文在寅與朝野就曹國一事針鋒相對，反對派佔輿論上風，事件或會引起軒然大波。

曹國於上月初獲文在寅提名為法務部部長，但其後爆出他的女兒涉嫌以抄襲論文獲高麗大學取錄。此外，曹國被指與家人成立私募基金，投資74.55億韓圜（約4900萬港元），以及成立學校斂財，他其後宣布捐出私募基金及不再參與學校運作。