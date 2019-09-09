法茜吹襲：逾5千旅客滯留成田機場　如困「陸上孤島」

法茜吹襲令東日本海陸空交通癱瘓，飛機航班、鐵路及渡輪班次相繼延誤甚至取消，部分高速公路亦要封閉。羽田機場地盤被強風吹毀，多處天花漏水，有商店要臨時停業。來往成田機場的交通一度全斷，逾5000旅客滯留，有人形容如被困「陸上孤島」。

在法茜離陸後，成田機場周一（9日）早上9時開始重開兩條跑道，逐步恢復航班升降，大批旅客陸續抵達機場離境。不過，機場連接東京市中心的JR及京成電鐵，也因倒樹導致列車無法行駛；來往橫濱、新宿及成田的成田特快（N'EX）全日停運，而巴士亦因高速公路封閉而停駛。

大批旅客抵埗後無法乘坐公共交通工具離開，機場情況混亂。的士站有超過100人候車，但獲職員告知「一小時一輛，也不知來不來」，眾人不禁露出疲態。一名等的士的30多歲男白領嘆言：「想回東京的家，已經等逾一小時了，身體疲憊不堪，這裏簡直是陸上孤島。」

羽田機場一幅3米高的牆壁被吹倒，多處天花滲水，不少商店的貨品及地板濕漉漉，至少一間商店因而停業。停車場外牆翻新工程地盤有15米高、50米闊的棚架倒塌，無人受傷。