法茜吹襲：核設施遭強風吹塌　水上太陽能板起火

法茜肆虐日本東部導致大量建築物受損，其中日本原子能研究開發機構位於茨城縣大洗町的研究所，有材料試驗爐的二次冷卻塔在強風中倒塌，幸好沒有輻射洩漏。與此同時，千葉縣市原市有太陽能發電所起火，當局要關掉太陽能板的電源才得撲滅大火。

大洗研究所內功率達5萬千瓦的材料試驗爐，其二次冷卻塔於香港時間周一（9日）早上6時40分遭強風吹毀，沒人受傷。試驗爐2006年已停運至今，正準備廢爐，受損後沒有釋出放射性物質。該爐1968年老化，一度展開修復工程，但因達到新標準的費用龐大，最終放棄重啟計劃。

在市原市山倉堤壩興建、屬全日本最大的水上太陽能發電所，其太陽能板周一下午亦遭強風吹翻，不知何故引發大火。本來整齊排列的5.1萬塊太陽能板亂成一片，其中約50塊起火，消防員到場後要關掉電源撲救。該市約有6.5萬戶停電，暫未確定是否與火警有關。

另外，千葉縣內7個輻射監測裝置周一凌晨故障，無法傳送測量數據，疑因法茜吹襲引發停電所致。日本原子能規制委員會表示已修復其中5個，附近其他裝置未測到輻射數值異常。