新聞時序：第3次美朝峰會後 北韓8度試射新武器
2019年09月10日 10:00
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北韓多次試射新型武器。（美聯社圖片）
美朝無核化談判停滯，北韓近月頻頻試射新型武器抗議美韓聯合軍演。正當美國表示可以重啟談判之際，北韓周二（10日）再以試射武器回應。
第三次特金會後美朝關係起伏：
6月30日：
●特朗普與金正恩在板門店舉行第三次美朝峰會，雙方同意重啟無核化談判。
7月16日：
●北韓官媒警告美韓聯合軍演祉影響無核化談判，或考慮恢復核試及試射導彈。
7月23日：
●金正思視察即將部署東海的新建造潛艇。
7月25日：
●北韓試射2枚短程彈道導彈。
7月31日：
●北韓再試射2枚短程彈道導彈。
8月2日：
●北韓試射火箭炮。
8月6日：
●北韓發射2枚疑似短程彈道導彈，警告擬另謀出路。
8月10日：
●北韓試射2枚新型戰術地對地彈道導彈。
8月11日：
●美韓「19-2同盟」聯合軍演開始。
8月15日：
●南北韓光復節，南韓總統文在寅發表演說倡兩韓發展和平經濟，聲言2045年實現兩韓統一。
8月16日：
●北韓於距離南韓距50公里處試射2枚新型短程彈道導彈，同時嚴詞批評文在寅厚顏無恥，舉行目標是毀滅北韓的軍演，聲言永不與南韓對話。
8月20日：
●美韓軍演落幕。
8月24日：
●美韓聯合軍演結束後不久，北韓再發射2枚超大型火箭炮。
8月29日：
●北韓第14屆最高人民會議第2次會議通過修憲，進一步鞏固金正恩地位。
9月2至4日：
●中國國務委員兼外交部長王毅訪問北韓平壤。
9月9日：
●北韓建國71周年紀念，美國國務卿蓬佩奧稱華府希望重啟無核化談判，崔善姬提議9月下旬重返談判桌。
9月10日：
●北韓再試射2枚短程飛彈。
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