100萬人苦等工作綠卡　國會擬取消配額限制

美國工作綠卡設有配額限額，令審批程序緩慢，數百萬計合法移民等待多年仍未取得綠卡，當中以中國和印度申請者情況最為嚴重。國會早前提出取消配額限制，但有議員擔心此舉顧此失彼，影響其他國家獲批工作綠卡的時間。

美國每年份發約110萬張綠卡，其中14萬為工作綠卡。按美國國務院規定，任何一個國家所獲發的工作綠卡，都限制於14萬總數中的7%。目前，全美有大約100萬名工人等候綠卡審批，當中印度人佔66萬、中國人佔21萬，上述人士輪候綠卡時間最長。

為解決綠卡申請積壓問題，參眾兩院早前分別提出法案，要求取消配額。眾議院法案在7月大比數通過。惟參議院的法案除遇上共和黨人反對，美國醫院協會等組織亦擔憂，法案會拖長其他國家工人獲批綠卡的時間，當中菲律賓護士將首當其衝受影響。

另一方面，亞馬遜及微軟等科技巨企為協助旗下印度裔工程師取得工作綠卡，正積極在國會進行游說工作，期望參議院法案可獲通過。美媒引述「國會研究處」（CRS）指，印度人平均等待9.5年才取得綠卡；申請綠卡的中國人，等待領卡時間更至少要10年。