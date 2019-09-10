新聞前瞻：脫歐續陷死胡同　5大可能發展

英國首相約翰遜以英國必須於10月31日脫歐的強硬姿態上場，但現時亦如前朝文翠珊政府般陷入困局。英國前路未明，以下是5個局勢可能發展。

●延遲脫歐

約翰遜揚言必定要讓英國於10月31日脫歐，但大部分國會議院憂慮硬脫歐會對嚴重打擊英國，國會上周通過的阻止硬脫歐法案日前由英女王伊利沙伯二世簽署生效，強制約翰遜於10月19日或之前與歐盟達成脫歐協議，或爭取國會支持硬脫歐，否則政府必須向歐盟尋求再押後脫歐3個月至明年1月31日。延遲脫歐須獲歐盟27個成員國同意。

●達成脫歐協議

約翰遜宣稱要以國會休會迫使歐盟重啟談判，惟英國政府未提供實質的替代方案，歐盟亦無意重返談判桌。約翰遜多次揚言有信心於10月17至18日舉行的歐盟峰會達成新協議，趕及於10月31日如期脫歐。不過，新協議需獲國會多數議員支持才生效。

●硬脫歐

約翰遜是強硬脫歐派，他日前豪言「寧死在坑渠」都不願延遲脫歐，政府甚至稱會審視阻止硬脫歐法案的漏洞，企圖法律罅實行硬脫歐。外界猜測，約翰遜或辭職都不會尋求押後脫歐。另一可能性是歐盟亦不同意推遲脫歐。

●提前大選

約翰遜早前逐21名倒戈的保守黨議員出黨，令該黨失去國會多數黨地位，約翰遜政府成為跛腳鴨，提前大選似乎不能避免。約翰遜提出10月15日大選，但遭國會兩度否決，在野工黨表明除非約翰遜不再考慮硬脫歐，否則不會同意提前大選。英國政界目前研究11月大選的可能性。

●不脫歐

這視乎是約翰遜繼續執政，抑或工黨扭轉局勢成為執政黨。若提前大選，保守黨勝出或與脫歐黨組成聯盟，續由約翰遜任首相，英國則仍有可能硬脫歐。若工黨勝出，黨魁郝爾彬多次表示會舉行二次公投，再讓民眾脫歐與否，而結果可能是留歐。