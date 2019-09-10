係女嚟呀！　連誕10子蘇格蘭夫婦終獲千金

經過十月懷胎，英國女護士布雷特（Alexis Brett）上月底終於在驚喜中迎來女兒卡梅倫（Cameron）。她是布雷特的第一位女兒，也是這個蘇格蘭全男班家庭的第11名孩子，一直望女心切的布雷特不禁大呼「家庭總算完整了！」

對於突然多了個妹妹，家中10位由2歲到17歲的哥哥都十分興奮。他們除了互相約束不吵鬧以免嚇着妹妹，還主動幫忙抱她哄她。布雷特在Facebook網頁上傳了卡梅倫的相片。她自稱不懂得帶女兒，但也只有頂硬上，並謂：「現在我們覺得挑選粉紅色的東西很有趣」。不過，她表示自己「到此為止」，再也不會生孩子了。

39歲的布雷特和任職火車司機的丈夫大衞（David），結婚17年來一共生誕下10名兒子，是全英國有名的「多仔夫婦」。期間有人質疑他們不停生產，是為了騙取政府的育兒津貼，但布雷特卻反駁說她一直有避孕，只是不斷「中獎」而已。

布雷特的第10名兒子2017年出生，當時成為傳媒焦點，詎料兩年後她又告懷孕。由於認為這次又是兒子，夫妻倆連超聲波報告也不想打開，所以直至出生時才看到是女兒，被殺了一個措手不及。