特朗普炒國安顧問　伊朗：放棄施壓否則不談

美國總統特朗普周二（10日）以強烈分歧為由，辭退「鷹派」國家安全顧問博爾頓，據報美國與塔利班的密會告吹是導火線。主張對伊朗採取軍事行動的博爾頓被炒後，華府指特朗普願意無條件會見該國總統魯哈尼，但伊朗要求美方先放棄極限施壓政策。

當地早上11時58分，特朗普在社交網宣布已要求博爾頓辭職，理由是雙方在很多議題存有強烈分歧，他下周將公布任內第4名國家安全顧問的人選。博爾頓12分鐘後在社交網發文反駁，指周一（9日）晚上已提出請辭，但特朗普要求翌日再談；他回覆傳媒查詢時強調自己主動辭職。事件來得非常突然，博爾頓周二早上仍在白宮開會，8時45分被拍到通電話。

特朗普的決定也令白宮內部措手不及，職員早上11時曾通知傳媒，博爾頓將與國務卿蓬佩奧及財長姆紐欽出席記者會。由於博爾頓對伊朗態度強硬，他突然被炒令美伊兩國總統本月會面的機會大增。蓬佩奧在記者會回應時表示：「總統已清楚表明他準備好無條件與魯哈尼會面。」不過，姆紐欽強調他與特朗普及蓬佩奧，不會因博爾頓離開而對伊朗的立場軟化。

對此，魯哈尼不點名指美國應與博爾頓等「戰爭販子」割席，但他說：「只要敵人繼續對伊朗施壓，我們的抵抗政策不會改變。」魯哈尼的幕僚長瓦埃齊表示，博爾頓因好戰及單邊主義的主張而遭革職；另一幕僚阿施那則認為，博爾頓被炒證明華府對伊朗的政策徹底失敗。

70歲的博爾頓相信干涉主義，去年4月就任國家安全顧問後，在北韓、伊朗、委內瑞拉等問題上盡顯強硬姿態；惟屬美國孤立主義的特朗普，不同意這種鷹派作風。舉例說，特朗普主張與領袖金正恩建立關係，他今年6月底踏入北韓境內見金正恩時，博爾頓卻身處蒙古。

至於博爾頓的「致命傷」，據報和美國與塔利班的密會流產有關。他反對美國與塔利班和談，更涉嫌向傳媒洩密，聲稱副總統彭斯也反對特朗普在大衞營接見塔利班代表；特朗普及彭斯事後否認。美媒指博爾頓離開已是無法避免，他過去數月亦通知朋友計劃今年底前辭職。隨着他掛冠離去，分析認為這為阿富汗和平協議、美伊首腦會談等鋪平道路及創造新機會。