新交通法草擬中　司機擰轉頭與孩子說話或被罰款

澳洲交通委員會（NTC）據報正在草擬新法例，為了避免司機受到科技和後座孩子的干擾，新法例可能規定司機若「擰轉頭」與後座的孩子說話超過2秒鐘，即有可能被罰款。

是次的法例針對科技、孩子和動物在汽車行駛間可能對司機造成的干擾。有關法例會維持現時針對智能手機的禁令，但允許司機使用電話中的導航程式和語音控制系統，不過未有對其他手機程式下定義。南澳皇家汽車協會的發言人芒廷（Charles Mountain）說：「科技的發展神速，很難界定一些功能到底會保障駕駛安全、還是干擾司機。」

新法例也可能會規定司機不能「擰轉頭」與後座的孩子說話。據悉如果司機將視線移開，「擰轉頭」叫孩子們安靜，或自己想「轉移視線」看一看其他東西的話，只要這個動作超過兩秒就會被檢控。

澳洲交通法最近一次修訂在1999年，除了明文禁止司機使用手機外，對許多新推出行車輔助程式皆沒有下明顯的定義，芒廷表示這次的立法可以令民眾更容易理解駕駛時的安全問題。

1)澳洲交通委員會正草擬新交通法例。（Getty Images圖片）