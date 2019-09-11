卡舒吉案更多錄音公開　遺言哀求殺手不要掩口

沙特阿拉伯異見記者卡舒吉去年10月，在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館遇害，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼被指是幕後黑手。土耳其一份親政府報章周二（10日）報道，卡舒吉臨終前曾哀求殺手，不要掩蓋他的口部，因為他患有哮喘會窒息。

《薩巴赫報》披露土耳其情報部門取得的卡舒吉與暗殺小組對話錄音，殺手穆特雷（Maher Mutreb）向卡舒吉稱，奉國際刑警之命，必須把他帶回沙特首都利雅得。惟卡舒吉拒絕，並指沒有惹上官非，而未婚妻在領事館外等候。

穆特雷及其他殺手改為要求卡舒吉向兒子發訊息，指不需因他失蹤而擔心，但卡舒吉同樣拒絕。穆特雷說：「幫幫我，我們才可以幫你。因為到最後，我們都會帶你返回沙特。若你不合作，你知道最後會有甚麼下場。」沙舒吉其後被麻醉並失去意識，遺言是：「不要蓋住我的口。我患哮喘，不要這樣做。你會令我窒息。」

部分報道內容曾於6月的聯合國調查報告公開，並指沙特對卡舒吉的死應負責任，應繼續調查穆罕默德．薩勒曼在事件中的可能角色。沙特回應指，卡舒吉與領事館職員爭執中被殺，他的遺體至今仍未尋回。