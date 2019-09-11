內塔尼亞胡再提吞併西岸　巴人威脅取消所有協議

以色列下周二（17日）舉行國會大選，總理內塔尼亞胡周二（10日）揚言，若領導的利庫德集團在選舉中勝出，會吞併約旦河西岸1/3地區，將主權伸延至約旦谷及死海北部。巴勒斯坦自治政府威脅取消所有與以色列簽署的協議；聯合國批評吞併行動會毀滅兩國尋求解決方案的前景。

內塔尼亞胡在電視演說中形容，是次是伸延以色列主權的歷史性機會，聲稱會等待美國總統特朗普在提出中東和平計劃後才落實行動。有指，內塔尼亞胡提出有關言論，是為爭取更多右翼政黨支持，以便籌組聯合政府。華府回應指現時對以巴政策不變，並將在以色列大選後提出中東和平計劃。

巴人自治政府主席阿巴斯批評，內塔尼亞胡的決定牴觸國際合法性決議及國際法；首席談判代表伊萊凱特批評，內塔尼亞胡的吞併計劃是戰爭行為，並「成功埋葬以巴和談的機會」。阿拉伯國家聯盟則譴責計劃破壞以巴和談進程；沙特阿拉伯亦斥有關言論會令局勢危險地升級。

內塔尼亞胡主要對手、領導藍白黨的甘茨則批評，內塔尼亞胡利用及傷害與美國的關係；又斥他將以色列的政治與美國聯繫是不當。但甘茨早前公開表示，因國安原因不會在約旦谷上讓步，預料將不會挑戰內塔尼亞胡計劃。