港產女議員一日後改口　認曾於華人組織任理事

澳洲華裔自由黨女議員、生於香港的廖嬋娥，周二（10日）被指在2003年至2015年間，擔任中國海外交流協會廣東分會理事。她當日否認報道，詎料不足一日，她周三（11日）發聲明承認曾在該會擔任名譽職務，但強調與該組織再沒有任何聯繫。

廖嬋娥在聲明中指，已辭去了在不少組織職務，正核實任何可能在她不知情或未經她同意下，便將她加入的組織。

聲明中她對海外交流協會山東省分會隻字未提，但證實自己曾擔任澳洲中華總商聯合會和澳洲江門總商會的名譽主席。但她稱已與這兩個團體斷絕聯繫，並說：「遺憾的是，某些中國協會在當事人不知情或沒有獲得許可的情況下，就授予其榮譽職位。我不希望這些協會用我的名字，要求它們停用我的名字。」

工黨要求總理莫里森向議會做出保證，廖​​嬋娥「適合」擔任議員。惟外長佩恩表示，任何認為廖嬋娥不適合擔任議員的說法都是冒犯。莫里森也指出，不認為廖​​嬋娥應面對前工黨參議員鄧參森當年被爆出與中國有關聯後，從國會辭職的命運。

廖嬋娥受訪時，被問及中國在南海爭議水域進行軍事擴張的問題。她3次拒絕將中國的舉動定性為非法行為，但表示支持澳洲政府的立場，呼籲所有國家根據國際法和平解決爭端。