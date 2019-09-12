違女性不准入球場禁令　「藍色女孩」自焚後不治

伊朗一直禁止女性進入足球場觀看比賽，當地一名女球迷3月女扮男裝進入球場觀戰卻被警員識穿。她上周在法庭得悉自己面臨半年監禁後，為了抗議針對女性看球賽的禁令，她隨即在法庭外自焚。半官方傳媒聲稱她延至周一（9日）不治，但有消息指其實她早在上周五（6日）已經死亡。她的遭遇引起伊朗各界反思有關禁令是否應該繼續執行。

29歲的胡達雅莉（Sahar Khodayari）3月時為了支持自己喜愛的艾斯迪格拿隊，戴上象徵球隊色調的藍色假髮和長袍，偽裝成男人進入球場，被外界稱作「藍色女孩」，但她最後被捕並扣留了3天，直到上周她在法庭得悉自己面臨被起訴，更有可能被判6個月監禁。

胡達雅莉臨終時在醫院渾身紮滿繃帶的照片在互聯網上廣為傳播。伊朗官方傳媒隨後報道，當局已要求司法部門調查她的死因。然而一直和胡達雅莉家屬保持聯繫的伊朗裔加拿大記者兼製片人巴哈利（Maziyar Bahari）說：「她的家人被警告不准與傳媒接觸。胡達雅莉上周五就去世了，但國安部門立即就將她埋葬，更向家屬嚴厲恐嚇說：『你家女兒已經給我們造成太多的麻煩，我們不想再聽到你們的任何消息。』」

她的死亡引發社交媒體上不少網民的強烈反響，部分當地網民認為，球場禁令、警方和法院都對她的死亡有責任。艾斯迪格拿隊也發表聲明說：「她想實現一個非常簡單的願望，卻被迫走進了墳墓。」伊朗前國腳、曾經效力德國班霸拜仁慕尼黑的卡里米（Ali Karimi）也在社交網站上寫道：「球場針對女性的禁令令人噁心。」另外也有人呼籲國際足協禁止伊朗球隊參加國際比賽。

伊朗禁止婦女進入體育場館的禁令，幾十年來備受爭議。總統魯哈尼表示他贊成解除禁令，但由於宗教高層的抵制，令他難以進行改革。