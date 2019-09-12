前總統哈比比逝世　曾撤銷針對華人禁令

印尼前總統哈比比周三（11日）傍晚在首都雅加達病逝，終年83歲。哈比比是印尼歷來第三位總統，雖然在任時間不長，但任內政策對印尼民主化有深遠影響，包括解除對華人的禁令等。現任總統維多多對此表示深切哀悼，並形容他是「世界級科學家及印尼的科技之父」。

哈比比兒子塔雷克透露，父親自1日起因心臟問題，在雅加達陸軍總醫院接受治療，到周一（9日）健康突然惡化。直到周三傍晚與世長辭。印尼政府宣布全國哀悼，政府部門也會下半旗至週六（14日）為止。

哈比比1936年6月25日出生，在萬隆工業學院畢業後前往德國深造，並在1965年獲得工程學博士學位。回國後初期被獨裁總統蘇哈托招攬加入政府，到1997年全亞洲爆發金融風暴，印尼更在翌年爆發暴動，雅加達、棉蘭等城市發生一連串大型血腥排華事件，大批印尼華人不只生命財產損失慘重，更有婦女遭強暴，事後龐大的國際壓力促使執政32年的蘇哈托下台，時任副總統哈比比接任領導過渡政府，任內推動民主改革，不但就國家侵犯人權議題道歉，也撤銷針對華人說中文、教中文的禁令，並容許東帝汶舉行獨立公投。雖然他在1999年10月便卸任，任期僅16個月，但就被譽為印尼民主化推手。