天文學家首發現　太陽系外行星大氣中有水分存在

來自英國和加拿大的天文學家分別發表報告，表示首度在太陽系外一個行星的大氣中發現有水分存在，這個代號K2-18b的系外行星溫度也與地球類似，是目前所知唯一具備這兩個生命存在條件的同類行星。

一批來自英國的天文學家在「自然天文學」雜誌（Nature Astronomy）發表報告說，他們利用哈勃望遠鏡（Hubble Space Telescope）在2016和2017年捕捉到的光譜資料，分析經K2-18b大氣層過濾的星光，發現明顯迹象顯示有水蒸氣，究竟有多少並不確定，但電腦模型推估濃度在0.1%至50%之間。

這份報告指出，K2-18b的質量是地球8倍，體積則是2倍，它繞行恒星的軌道距離太陽不遠不近，處於「適合（人類）居住的區域」，而且在這個行星上水可能以液態存在，但他們強調這不是另一個地球。有份撰寫報告的倫敦大學學院天文學家齊阿拉斯（Angelos Tsiaras）指出，K2-18b所環繞恒星與行星上的大氣層都與地球不同，「環境不可能和地球一樣」。

K2-18b距離地球約110光年，是圍繞獅子座公轉的一個紅色矮行星，每33天繞一圈，因此一年約是地球上的一個月。依其與所繞行恒星的距離推估，行星上溫度應在攝氏47度到零下73度之間。

同一時間，加拿大蒙特利爾大學天文學家班奈克（Bjorn Benneke）領導的團隊也公布類似發現，而且他們在報告中暗示，這個系外行星甚至可能會下雨。