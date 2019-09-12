研究：去年人均醫療保險開支逾3000歐元

法國衞生及團結部年度研究報告表示，該國是歐洲國家中醫療保險花費最高的國家之一，也是最少窮人需要直接埋單的國家。研究顯示，政府為每名國民每年平均醫療保險開支為3037歐元（約2.6萬港元），去年總額為2035億歐元（約1.75萬億港元），佔國內生產總值的8.6%。

醫療保險費用中46%為住院治療、普通診症佔27%、藥物佔16%；其他開支則為10%，如醫療運輸和配眼鏡等。國家醫療保險開支去年增加了1.5%，2017年升幅1.7%，2016年高達2.1%。普通科家庭醫生的診費去年升至25歐元（約215港元），也有部份醫生收27歐元（約233港元）。專科醫生的診費從70歐元（約603港元）起。多年前普通科醫生為了增加1歐元（約9港元）的診費而上街遊行示威。

按照法國醫療保障制度，病人每次看病的診費，政府負責平均78%，餘數由病人私人保險賠償，藥費比例有所差異。部份高齡或退休者可享受100%醫療補貼，但也有其他情況的醫療費政府負責低於一半。

駐法國記者呂靜儀報道