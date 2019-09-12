74歲阿伯戴綠帽　仍娶21歲辣妹為妻

塞爾維亞一名21歲女看護，早前照顧一名74歲老伯期間互生情愫，發展爺孫戀。看護曾於電視節目大爆男友「老當益壯」，詎料之後被揭與已婚男曖昧，令感情亮紅燈。惟老伯選擇原諒女友，兩人更在上周六（7日）全國人民見證下結為連理，令人嘖嘖稱奇。

老伯博齊克（Milojko Bozic）早前接受心臟手術後，與看護博格達諾維奇（Milijana Bogdanovic）擦出愛火。年初兩人參加電視真人騷公開放閃，更做出超親密舉動，因而成為家喻戶曉的紅人。惟女方及後被指與一名已婚男出軌，令爺孫戀情陷入危機。但老伯冷靜下來後，選擇原諒對方並堅持要結婚。

在上周六，兩人邀請親友一同參與他們的人生大事，整場婚禮也有電視台直播。博格達諾維奇表示，父母及丈夫3名分別40、35、30歲的子女都沒有出席婚禮，但仍然感到非常幸福，又指想證明她與老伯之間的感情是真實的，非外人所指的嘩眾取寵手段。

她之後笑言很期待洞房夜：「雖然博格達諾維奇背部受傷，但他還是能表現好，我相信夜晚一定會很瘋狂。」至於兩人完婚後將前往希臘，展開蜜月之旅。