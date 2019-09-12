議會通過法案　允學校向日貨貼戰犯企業標籤

日韓因二戰勞工賠償糾爭而演變成兩國貿易戰，更惹起南韓民間仇日情緒。南韓人早前在網絡發起抵制日貨行動，矛頭指向日本「戰犯企業」。南韓京畿道議會周二（10日）通過相關法案，容許當地各級學校在持有的特定日貨貼上「戰犯企業」標籤。日方未有回應。

條例針對由南韓政府認定為「戰犯企業」的284間企業生產、價值20萬韓圜（約1314港元）以上的產品，但不包括文具等產品。議會並通過為抗衡日本出口限制的法案，包括100億韓圜（約6569萬港元）的原材料、零部件國產化研究費在內的追加更正預算。

學生將可透過討論決定是否貼上標籤，被認為有助青少培養「正確的歷史認知」。「戰犯企業」被指曾使用二戰時期被強徵到日本做苦工的韓國國民。該條例於3月被提出，但因爭議性過大及影響日韓關係而保留，據指今次通過並無出現反對意見。

南韓常駐日內瓦聯合國代表團周三（11日）表示，已針對日本限制出口高純度氟化氫、氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑一事，向世界貿易組織提交磋商申請。如雙方未能在60天內解決爭議，申請方可向世貿組織爭端解決機構申請建立專家小組。