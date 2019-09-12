韓運輸船翻側　專家：或貨物轉移失平衡所致

南韓運輸船「金色光芒號」（Golden Ray），周日（8日）在美國不倫瑞克港口翻側。海事專家指排除天氣因素後，事故原因可能是貨物在船艙移動，導致船身落在一邊、或因急速轉灣失去平衡所致，將嘗試在數周內打撈船身，以進一步確定肇事原因。

麻省海事研究所退役船長墨菲（Joseph Murphy）指，涉事船隻長199米、寬25米，相當於70層高的辦公大樓。他稱這類船隻十分笨重，就像「一個漂浮的鞋盒」，指貨物分配、燃料重量、以及壓載艙的載水量均影響其重心及平衡。

由於部分船員為免誤傷海中生物，或會駛至公海才開始注水進壓載艙。海岸防衞隊及全國運輸安全委員會將合作，調查當時壓載艙的水量是否充足，以及船上汽車是否被嚴密地綑綁、及有否曾被移動。

雖然颶風多利安事發4天前曾掠過當地，但國家氣象局指事發時天氣晴朗平靜，陸軍部隊亦未發現附近海域有障礙物。另外，金色光芒號事發前正在轉彎，假如速度夠高，船身或會因過度傾斜而進水失去平衡。另有專家指出，有些傾側的船隻會以空氣填充外部壓載艙來保持平衡，惟考慮到金色光芒號的重量，機會性極微小。