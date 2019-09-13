受印尼雨林大火毒霧波及　馬來西亞否認曾寫信抗議

印尼多個雨林近日發生大火，釋出大量有毒煙霧，多個東南亞鄰國受波及。印尼傳媒報道，馬來西亞政府曾致函印尼，批評後者引發的煙霧影響馬國。然而，馬來西亞周三（11日）否認此事，稱從沒向印尼抗議煙霧問題，只是想提供協助。

印尼環境與森林部部長西蒂（ Siti Nurbaya Bakar）表示，收到一封由馬來西亞發出的抗議信，於是寫信給馬來西亞駐印尼大使巴卡爾（Zainal Abidin Bakar），要求他解釋。西蒂指，印尼氣象、氣候和地球物理局的資料顯示，來自加里曼丹大火的煙霧只在周日（8日）飄向馬來西亞，歷時1小時。

她稱，吉隆波的煙霧來自馬來西亞沙撈越州及馬來西亞半島，可能也有一些來自印尼加里曼丹西部。印尼外交部長勒特諾表示，她未有收到馬來西亞的抗議信，但得悉西蒂曾就此事出聲明。

巴卡爾回應指，馬來西亞能源、科技、環境及氣候變化部長楊美盈曾向印尼發信，但沒有在信中抗議。他指：「該封不是抗議信，信中只表明馬來西亞願意協助印尼，以解決雨林大火及煙霧問題。」

印尼雨林大火的霧霾除了影響馬來西亞，亦波及鄰近的新加坡，令兩國空氣污染指數升至嚴重危害健康水準；新加坡當局呼籲民眾留在室外，馬來西亞更向國民派發50萬個口罩。