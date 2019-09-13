涉毆打兼逼水電工親吻腳部　沙特公主被判緩刑10個月

沙特阿拉伯王儲穆罕默德的姐姐、42歲哈薩公主（Hassa bunt Salman）被指在2016年9月到訪巴黎時，指使其保鏢毆打負責住所維修的水電工，綁起他再強迫他親吻自己的腳。案件周四（12日）在巴黎法庭宣判，未有出庭應訊的哈薩公主被判10個月緩刑和1萬歐元（約8.6萬港元）罰款。

案情指，受害人艾德（Ashraf Eid）當時到巴黎一幢由沙特王室擁有的豪宅修理洗手盆，期間用手機拍下了洗手盆的情況。惟當地洗手盆上的鏡子映照出了哈薩公主容貌，令她大發雷霆，即時電召其保鏢賽爾迪（Rani Saidi），命令他毆打艾德。

艾德指，自己遭賽爾迪痛毆一頓後更被綁起手腳，強迫親吻公主的腳。艾德聲稱自己被凌辱數小時後方獲釋，期間手機被毀，而哈薩更曾喊道：「把那隻狗殺了！他沒有資格活著！」法國終在2017年12月，向哈薩發出拘捕令。

儘管艾德的手腕有傷痕、臉上亦有瘀傷，賽爾迪上庭作供時仍否認有毆打艾德。他表示，自己是聽見公主呼叫而衝入廁所，並將手持手機的艾德制服。賽爾迪質疑艾德想出售公主的照片：「很多阿拉伯國家想要公主的照片，公主是很重要的人。」賽爾迪最終被控蓄意傷害、盜竊和非法禁錮罪。