涉運軍備到印控喀什米爾　3名武裝分子被捕

印度警方表示，有3名隸屬親巴基斯坦的喀什米爾回教激進組織「穆罕默德大軍」（Jaish-e-Mohammed）的男子，於周四（12日）企圖從印度的西部旁遮普邦（Punjab）運送軍備到印控喀什米爾，並被當局拘捕，當局正在調查有關軍備的來源。

當局在周四早上截查了他們乘坐的貨車，在車上查獲了4枝AK-56步槍、2枝AK-47步槍、6個彈匣、和180發子彈。另外當局周三（11日）公布，一名巴基斯坦激進回教組織「正義軍」（Lashkar-e-Taiba）的武裝分子被當局的安全部隊殺死。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）指，現時印度的行動影響喀什米爾的人權狀況，她表示深切的關注。

自印度8月初撤銷喀什米爾的自治權，切斷了該區的電話和互聯網，調派了50萬軍隊進駐後，便與巴斯斯坦陷入外交風波，雖現時的禁制得以緩解，但對於網絡的禁令仍未解除，巴基斯坦外交部長早前要求聯合國調查喀什米爾的情況，認為有「種族滅絕的風險」。而印度則堅持該區的問題是印度內政。