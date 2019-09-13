約翰遜倡建橋連接蘇格蘭及北愛　白高漢將阻止強行硬脫歐

北愛爾蘭邊境問題未解決之際，首相約翰遜周四（12日）透露，正研究興建一條跨海大橋，連接蘇格蘭及北愛爾蘭。國會下議院議長白高漢呼籲約翰遜遵守法律，不要強行如期脫歐，否則國會全力阻止。

約翰遜表示，已吩咐官員研究建橋的可行方案。大橋將連接蘇格蘭斯特蘭拉爾（Stranraer ）及北愛爾蘭拉恩（Larne），全長35公里，造價約150億英鎊（約1448億港元）。有傳媒報道，已取得內部文件，顯示約翰遜下令官員研究建橋的風險及資金來源。文件上提及，殘留於愛爾蘭海的二戰軍火會是其中一個風險。自19世紀起，已有人提出興建該橋，但愛爾蘭海的深度及常受暴風雨侵襲，令專家擔心工程的可行性。

另外，國會月初通過防止硬脫歐、要求延遲脫歐的法案。然而，約翰遜堅持無論是否有協議地脫歐也好，英國也必須如期在10月31日脫歐。白高漢批評約翰遜不遵守法律，簡直是「在社會各界面前，創造最糟糕的案例」。他警告，如果政府堅持要行到這一步，國會會全力阻止這件事發生。

約翰遜又指，政府正大規模地加快進度，以做好脫歐的準備工作，英國會準備好迎接硬脫歐。連鎖超市塞恩斯伯里（Sainsbury's）總裁表示，不同意約翰遜的看法，他認為硬脫歐後食物供應將無可避免地受影響，因為之前沒有經歷過這種事。業界認為屆時廁紙等日用品供應不會短缺，但新鮮水果及蔬菜將短缺，價格上升。而超市也不滿政府要求他們為硬脫歐而儲存貨物，因為客人買不到想要的東西，不應由超市負責。