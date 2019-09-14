擬全盤談判計劃　約翰遜警告強硬脫歐派勿叛變

英國脫歐限期將至，約翰遜政府爭取於國會休會期間與歐盟達成新協議。英媒報道，政府已制定與歐盟討價還價的計劃，打算迫國會於10日內通過協議草案。為防再有黨友叛變，約翰遜已向保守黨內的強歐脫歐派「打底」，警告他們若否決任何談妥的協議，將會被逐出黨。

《金融時報》周六（14日）引述首相府官員指，約翰遜已有談判計劃，確保於下月的歐盟峰會不會空手而還。有歐盟官員透露，周五（13日）與英國代表在布魯塞爾會面，英方似乎願意保留前朝文翠珊政府同意的條款，包括讓食物及生畜在愛爾蘭及北愛爾蘭之間自由流動，甚至考慮允許北愛繼續遵從歐盟未來法規。

不過，有外交官警告協議的重要議題仍未解決，英國亦未書面提交替代方案，憂慮英政府沒有足夠時間在限期前達成新協議。唐寧街法律顧問（Nikki da Costa）則派定心丸，指有信心如果雙方於峰會時達成協議，國會可無間斷開會辯論，並於10月31日前完成表決。

保守黨多名議員早前倒戈支持反對派，令約翰遜變成跛腳鴨政府。約翰遜周五晚與屬強硬脫歐派的黨友在首相別墅契克斯聚會，首席黨鞭斯盆塞（Mark Spencer）告誡他們勿背叛約翰遜，但有一人已表明若約翰遜妥協，就不會支持他。