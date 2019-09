圖書館予人感覺有濃濃文化氣息,英國大英圖書館近日一幅標語,當中被指缺少了用以防止語意混淆的牛津逗號(oxford comma),迅速引起熱議。有網民直指不能接受,但亦有網民認為牛津逗號不是必要、或可有可無的。

網民霍恩斯比(Peter Hornsby)近日在社交網上傳上述照片,至今獲逾2萬人讚好。從相片可見,圖書館外掛有一幅宣傳標語,當中寫有「迄今為止人類豐富的知識,努力和經驗」(The whole wealth of human knowledge, endeavour and experience to date)。霍恩斯比稱之為「精彩廣告」,質疑「和」字前缺少一個牛津逗號。

網民隨即展開熱烈討論,有網民指缺失牛津逗號如同殺死他一樣,期望大英圖書館會使用牛津逗號。另外,亦有網民認為標語意思並不含糊,無必要加上逗號。而大英圖書館則似乎沒有因此而煩惱,僅表示收到「非常積極的回應」。