800年歷史教堂成另類酒店　資金作保育費

教堂一向予人莊嚴肅穆的感覺，信徒參加儀式時，總會安靜地坐在座位上，專心聆聽神職人員講道。然而，英國有保育組織推出創新的保育計劃，讓遊客入住有800年歷史、位於英格蘭埃德爾斯伯勒（Edlesborough）的聖瑪麗教堂，所賺得的住宿費將用作保育教堂。遊客得以一嘗在神聖的教堂中，與親朋好友一起玩樂、探險及彈管風琴的滋味。

聖瑪麗教堂建於13世紀，屹立在距離倫敦北部64公里的一條小村莊之山頂上。教堂保護信託基金（The Churches Conservation Trust）推出計劃，容許每名遊人支付50英鎊（約486港元）在教堂中留宿一晚，教堂內設有露營床及睡袋。

大學考古系學生小野加惠（Kae Ono，音譯）及數名好友帶同小狗，一起體驗在教堂中過夜的樂趣。他們一到達就先遊遍古老教堂的每個角落，小野加惠更以管風琴彈奏音樂劇《歌聲魅影》的樂曲。她的朋友更模仿神職人員，在講台上為眾人朗讀文章。教堂內有蝙蝠及蜘蛛等小生物，令這群調皮的大學生決定關燈看恐怖電影，以增加氣氛。

住客周玲博（Lingbo Zhou，音譯）表示：「教堂被空置很可惜，現時它以另一種方式被活化，能吸引更多人前來欣賞它的美。」教堂保護信託基金指，現時他們在全國有19間教堂提供住宿，他們是與當地社區及義工商討並得到他們的支持後，才開放教堂。而他們相信，這是傳統變化的新一頁。